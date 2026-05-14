Любовник уволенного мэра занял ее должность в российском городе

В Александровском округе Пермского края избрали нового главу муниципалитета. Им стал Владимир Белобаржевский, который ранее занимал должность заместителя главы администрации округа, пишет Ura.ru.

Уточняется, что вновь избранный мэр приступит к исполнению своих обязанностей с 15 мая. До этого Белобаржевский руководил ООО «Гидромеханизация».

Журналисты напоминают, что новый градоначальник ранее занимал должность заместителя главы администрации округа, но покинул мэрию после того, как о его сожительстве с мэром Ольгой Белобаржевской (Лавровой) стало известно прокуратуре. Сама экс-глава округа лишилась должности после проверки прокуратуры и не смогла участвовать в конкурсе в связи с утратой доверия.

Надзорное ведомство усмотрело в этой ситуации конфликт интересов, так как Лаврова сожительствовала со своим замом. Как пишет Ura.ru, свои отношения чиновники узаконили позже.

