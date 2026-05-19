Российские врачи спасли женщину с ножом в голове

«Катунь 24»: на Алтае врачи спасли женщину с ножом в голове
На Алтае спасли женщину, которая поступила в больницу с торчащим из головы ножом. Об этом сообщает «Катунь 24».

Инцидент произошел в городе Бийске — женщина с ножом в голове оказалась на операционном столе после бытового конфликта. Лезвие пробило свод черепа и ушло прямо в мозг. При этом пострадавшая оставалась в сознании и ясном уме, она разговаривала с медиками и могла двигать конечностями.

Нейрохирургии провели ей операцию по извлечению инородного тела. Нож аккуратно вытащили из ее головы. Уже через четыре дня пациентка написала отказ от дальнейшего лечения и покинула медицинское учреждение.

До этого россиянка ударила возлюбленного ножом в живот за то, что тот стал безработным. После этого раненый мужчина вместе со спутницей поймали такси и поехали в больницу.

Ранее пермяк нанес приятелю 120 ударов ножом и ножницами по голове и телу.

 
