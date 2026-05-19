Россиянка ударила возлюбленного ножом в живот за то, что тот стал безработным

В Калуге женщина ударила избранника ножом в живот за то, что тот лишился работы
В Калуге 33-летняя женщина набросилась на возлюбленного с ножом из-за того, что он лишился работы. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел во время пьяного застолья. Пара выпивала в квартире мужчины, когда между возлюбленными вспыхнула ссора на почве финансовых трудностей. Мужчину уволили, и это стало поводом для претензий со стороны его избранницы. В порыве гнева агрессорша схватила кухонный нож и нанесла ему один удар в живот.

После этого раненый мужчина вместе со спутницей поймали такси и поехали в больницу. Медики оценили вред, причиненный здоровью пострадавшего, как тяжкий. Возбуждено уголовное дело по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ. Фигурантка находится под подпиской о невыезде.

Ранее в Калуге пациент напал на фельдшера скорой и семь раз ударил его ножом в голову.

 
