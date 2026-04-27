Пермяк нанес приятелю 120 ударов ножом и ножницами по голове и телу

В Прикамье мужчина устроил поножовщину в гостях, сообщает СУ СК России по Пермскому краю.

Инцидент произошел 21 апреля в поселке Майкор. 44-летний житель Юсьвинского округа распивал спиртное в квартире 46-летнего знакомого. В какой-то момент между ними вспыхнула ссора, о причинах которой не сообщается.

В ходе конфликта гость нанес хозяину жилья более 120 ударов ножом и ножницами по голове и телу. Потерпевший истек кровью на месте происшествия.

К настоящему времени подозреваемого задержали. Ему предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ. Суд избрал фигуранту меру пресечения в виде заключения под стражу. Следствие по делу продолжается.

До этого в Махачкале мужчина ворвался в больницу и напал с ножом на медиков. Один из посетителей решил, что специалисты якобы своевременно не оказали помощь его родственнику. Мужчина ворвался в больницу и напал на врачей — всего пострадали три работника, среди которых хирург. Возбуждено уголовное дело.

Ранее на Ставрополье 16-летний подросток напал с ножом на спящую родственницу.

 
