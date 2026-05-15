Участник программы «Время героев» назначен на ответственный пост в Ростовской области

Участник президентской кадровой программы «Время героев» Павел Гречко назначен на пост главного федерального инспектора по Ростовской области аппарата полномочного представителя президента России в Южном федеральном округе. Об этом сообщила пресс-служба проекта.

Уточняется, что в начале лета прошлого года Гречко стал одним из 85 слушателей второго потока программы. Его наставником стал полпред президента России в ЮФО Владимир Устинов.

Комментируя назначение, Павел Гречко отметил важность обучения на программе для перехода на новую должность, и назвал его продолжением служения России и жителям Донской земли.

«В первую очередь сосредоточусь на развитии региона по приоритетным направлениям. Убежден, только в командной работе, в постоянном диалоге с людьми, можно оперативно и результативно решать задачи — как на региональном, так и на муниципальном уровне», — добавил Гречко.

Устинов, в свою очередь, пожелал Гречко успехов на новой должности. Он выразил мнение, что полученный во время военной службы опыт, а также компетенции и знания, которые Гречко получает на программе «Время героев», сделали его востребованным специалистом в сфере государственного и муниципального управления.

Пресс-служба проекта напомнила, что ранее более 90 участников программы заняли новые должности. Среди них — полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога, глава Тамбовской области Евгений Первышов, член Центральной избирательной комиссии России Анатолий Сысоев и глава Движения Первых Артур Орлов.

 
