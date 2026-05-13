Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВспышка хантавируса
Политика

Участники «Времени героев» и «Школы губернаторов» возглавили две области

Путин назначил новых врио губернаторов Брянской и Белгородской областей
Ramil Sitdikov/Pool/Reuters

Владимир Путин удовлетворил просьбы об отставке губернаторов Брянской и Белгородской областей — Александра Богомаза и Вячеслава Гладкова. Временно исполняющими обязанности глав этих регионов назначены Егор Ковальчук и Александр Шуваев, говорится на сайте Кремля.

Егор Ковальчук, родом из Челябинска, является выпускником школы губернаторов. С 2019 по 2022 год он занимал пост заместителя главы Челябинской области, а в 2024 году стал председателем правительства Луганской Народной Республики.

Александр Шуваев, родившийся в Новом Осколе Белгородской области, имеет звание Героя России, является генерал-майором и ветераном специальной военной операции. Он принимал участие во втором потоке программы «Время героев» и с января этого года занимал должность вице-губернатора Иркутской области.

13 мая президент России встретилсяhttps://www.gazeta.ru/politics/news/2026/05/13/28461217.shtml в Кремле с назначенными врио глав Белгородской и Брянской областей Александром Шуваевым и Егором Ковальчуком.

Ранее Путин принял отставку главы Дагестана Меликова, назначив временно исполняющим обязанности Федора Щукина.

 
Теперь вы знаете
Боюсь, что меня заменит ИИ: что делать, чтобы не потерять работу в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!