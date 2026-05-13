Участники «Времени героев» и «Школы губернаторов» возглавили две области

Владимир Путин удовлетворил просьбы об отставке губернаторов Брянской и Белгородской областей — Александра Богомаза и Вячеслава Гладкова. Временно исполняющими обязанности глав этих регионов назначены Егор Ковальчук и Александр Шуваев, говорится на сайте Кремля.

Егор Ковальчук, родом из Челябинска, является выпускником школы губернаторов. С 2019 по 2022 год он занимал пост заместителя главы Челябинской области, а в 2024 году стал председателем правительства Луганской Народной Республики.

Александр Шуваев, родившийся в Новом Осколе Белгородской области, имеет звание Героя России, является генерал-майором и ветераном специальной военной операции. Он принимал участие во втором потоке программы «Время героев» и с января этого года занимал должность вице-губернатора Иркутской области.

13 мая президент России встретилсяhttps://www.gazeta.ru/politics/news/2026/05/13/28461217.shtml в Кремле с назначенными врио глав Белгородской и Брянской областей Александром Шуваевым и Егором Ковальчуком.

Ранее Путин принял отставку главы Дагестана Меликова, назначив временно исполняющим обязанности Федора Щукина.