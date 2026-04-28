Пассажир устроил дебош на борту и забаррикадировался в туалете российского самолета

Пассажиры самолета усмирили буйного мужчину на борту рейса Новосибирск — Краснодар, сообщает BAZA.

По данным Telegram-канала, во время полета один из путешественников начал вести себя агрессивно и вызывающе. Попутчики связали ему руки скотчем, но дебошир вырвался и забаррикадировался в уборной, отказываясь выходить.

Мужчина оставался в туалете до конца посадки. Дальнейшая судьба нарушителя неизвестна.

До этого пассажира сняли с рейса за то, что он прикоснулся к стюардессе неподобающим образом. Инцидент произошел 8 апреля на борту самолета перед вылетом из Куала-Лумпура в Пекин. По словам очевидцев, один из пассажиров, предположительно, гражданин Китая, дважды «слегка похлопал» бортпроводницу, после чего она запретила ему лететь, назвав его поведение вызывающим. В итоге сотрудники службы безопасности вывели его из самолета силой.

Ранее неадекватный пассажир самолета искусал стюардессу и избежал тюрьмы.