В Казани на студента завели дело за посты в поддержку Гитлера и атак ВСУ

В Казани задержали студента второго курса колледжа информационных технологий КНИТУ-КАИ за пропаганду неонацистской идеологии и подготовку к сбыту наркотиков. Об этом KazanFirst сообщили источники в силовых структурах.

Противоправную деятельность пресекли Управление ФСБ по Татарстану совместно с Центром противодействия экстремизму и Управлением по контролю за оборотом наркотиков МВД по РТ. По данным источника, он поддерживал запрещенную в России террористическую организацию «Русский добровольческий корпус» (признан в РФ террористической организацией). В Telegram-каналах, в личном профиле TikTok и в соцсети X студент публиковал материалы, пропагандирующие Русский добровольческий корпус (РДК), оправдывающие террористические атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) с использованием беспилотников, а также содержащие пропаганду фашистской Германии и Адольфа Гитлера.

Кроме того, выяснилось, что в марте 2026 года студент вступил в сговор с одногруппником для продажи наркотиков на территории Казани. По данным источника, они приобрели запрещенное вещество и организовали тайник для дальнейшего распространения. В отношении обоих возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 4 статьи 228.1 УК РФ («Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконный сбыт или пересылку растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества»).

