Жительницу Крыма, сменившую имя на Еву-Браун, арестовали за поддержку ВСУ

В Симферополе за нацистские песни задержали девушку по имени Ева-Браун, сообщает Telegram-канал «Mash на волне».

В прошлом году Наталья решила взять имя в честь последней жены Адольфа Гитлера. Чем именно был вызван интерес к ее персоне, не уточняется. А недавно 19-летняя девушка пошла еще дальше и опубликовала в соцсетях материалы, привлекшие внимание сотрудников правоохранительных органов.

Контентом заинтересовались в центре «Э». После публикации песни «Червона калина» и записи с восхвалением ВСУ крымчанку обвинили в публичном демонстрировании нацистской символики. В итоге судья назначила девушке двое суток ареста.

Ранее мужчина с отчеством Люциферович преследовал сотрудниц СК в Челябинске.