В Испании запросили залог в €1 млн для сына основателя Mango

В Испании прокуратура запросила залог в €1 миллион для арестованного сына основателя бренда Mango Исака Андика Джонатана. Об этом пишет агентство EFE.

«Прокуратура попросила судью назначить залог в размере €1 миллиона для освобождения Джонатана Андика, сына основателя Mango Исака Андика», — говорится в материале.

В то же время семья Исака Андика выступила в защиту Джонатана и заявила, что абсолютно убеждена в его невиновности.

Трагедия произошла 14 декабря 2024 года в горном массиве Монтсеррат. Исак Андик с сыном Джонатаном отправились на прогулку, в ходе которой бизнесмен упал в ущелье и разбился. Его сын утверждал, что это был несчастный случай, поскольку мужчина якобы поскользнулся.

Джонатан был единственным очевидцем случившегося: видеокамер на маршруте нет, а охранника Исак Андик попросил остаться ждать в машине на стоянке. Поэтому версия о несчастном случае долгое время считалась приоритетной. Ситуацию изменили показания подруги Исака Андика – Эстефании Нут, которая после кончины бизнесмена пыталась отсудить у его наследников €70 млн.

Ранее сына разбившегося в горах основателя бренда Mango арестовали.

 
