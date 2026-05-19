Сына разбившегося в горах основателя бренда Mango обвинили в убийстве отца

Сын основателя испанского бренда одежды и аксессуаров Mango Исака Андика, разбившегося на прогулке в горах, арестован по подозрению в его убийстве. Решающую роль в деле сыграли показания подруги бизнесмена, пишет издание Leggo.

Трагедия произошла 14 декабря 2024 года в горном массиве Монтсеррат. Исак Андик с сыном Джонатаном отправились на прогулку, в ходе которой бизнесмен упал в ущелье и разбился насмерть. Его сын утверждал, что это был несчастный случай, поскольку мужчина якобы поскользнулся.

Джонатан был единственным очевидцем случившегося: видеокамер на маршруте нет, а охранника Исак Андик попросил остаться ждать в машине на стоянке. Поэтому версия о несчастном случае долгое время считалась приоритетной. Ситуацию изменили показания подруги Исака Андика – Эстефании Нут, которая после гибели бизнесмена пыталась отсудить у его наследников €70 млн.

Женщина заявила следователям, что у Исака Андика возникли серьезные разногласия с сыном, получившим бразды правления Mango: по ее словам, основатель бренда якобы был недоволен тем, как идет развитие бизнеса. Подозрения, вызванные ее словами, начали расследовать еще в октябре.

Исак Андик объявил сына своим преемником еще в 2012 году, после чего из компании ушли его брат и проработавший 20 лет генеральный директор. До июня 2025 года Джонатан Андик возглавлял выпуск мужской линейки Mango, но потом объявил о переходе к управлению семейными активами на посту вице-президента совета директоров. Mango тогда выпускала пресс-релиз о продолжении запущенного еще в 2020 году процесса разделения собственности и управления компанией.

Состояние Исака Андика оценивалось в €8 млрд. В 2023 году он написал завещание, в котором поровну поделил между тремя детьми свой холдинг Punta Na, который владеет 95% Mango и недвижимостью, и выделил средства своей подруге Нут. Она сочла, что ее обделили, и после гибели бизнесмена начала судиться с его наследниками.

