Большинство депутатов-единороссов собираются переизбраться в Госдуму

«Коммерсантъ»: более 75% депутатов от «Единой России» хотят переизбраться в ГД

Большинство депутатов «Единой России» собираются переизбираться в Госдуму. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные праймериз партии.

Отмечается, что 75% действующих депутатов от «Единой России» подались на внутрипартийное голосование, которое является обязательным условием выдвижения на новый срок. На переизбрание в Госдуму претендуют 238 действующих депутатов-единороссов из 311. Среди участников праймериз — все вице-спикеры нижней палаты и руководители 15 из 17 комитетов, контролируемых партией.

В единый день голосования граждане России изберут депутатов Государственной думы IX созыва. Ожидаемая дата — 20 сентября текущего года. Всего должно пройти свыше 2,2 тыс. кампаний разного уровня.

В мае директор департамента МИД РФ по работе с соотечественниками за рубежом Геннадий Овечко заявил, что власти недружественных государств пытаются помешать россиянам провести избирательные кампании в сентябре. Он отметил, что ситуация усугубляется сокращением штата российских дипломатических миссий во многих западных странах.

Ранее объединенные «Зеленые» заявили о планах войти в Госдуму с экологической повесткой.