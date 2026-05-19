Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Визит Путина в КитайВойна США и Израиля против ИранаЧП с катером на Байкале
Общество

Большинство депутатов-единороссов собираются переизбраться в Госдуму

«Коммерсантъ»: более 75% депутатов от «Единой России» хотят переизбраться в ГД
Екатерина Штукина/РИА Новости

Большинство депутатов «Единой России» собираются переизбираться в Госдуму. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные праймериз партии.

Отмечается, что 75% действующих депутатов от «Единой России» подались на внутрипартийное голосование, которое является обязательным условием выдвижения на новый срок. На переизбрание в Госдуму претендуют 238 действующих депутатов-единороссов из 311. Среди участников праймериз — все вице-спикеры нижней палаты и руководители 15 из 17 комитетов, контролируемых партией.

В единый день голосования граждане России изберут депутатов Государственной думы IX созыва. Ожидаемая дата — 20 сентября текущего года. Всего должно пройти свыше 2,2 тыс. кампаний разного уровня.

В мае директор департамента МИД РФ по работе с соотечественниками за рубежом Геннадий Овечко заявил, что власти недружественных государств пытаются помешать россиянам провести избирательные кампании в сентябре. Он отметил, что ситуация усугубляется сокращением штата российских дипломатических миссий во многих западных странах.

Ранее объединенные «Зеленые» заявили о планах войти в Госдуму с экологической повесткой.

 
Теперь вы знаете
Как поделить ипотечную квартиру при разводе и не платить лишнего? Инструкция от юристов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!