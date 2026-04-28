Объединенные «Зеленые» заявили о планах войти в Госдуму с экологической повесткой

Объединенная партия «Зеленые» заявила о планах войти в Госдуму и продвигать экологическую и социальную повестку. Об этом руководство партии рассказало на первой совместной пресс-конференции в ТАСС.

Исполнительный секретарь Федерального совета партии Константин Атаян сообщил о выдвижении кандидатов на предстоящие выборы.

«Партия будет выдвигать кандидатов во всех одномандатных округах, сейчас уже «закрыты» кандидатами 190 из 225 округов. Завершаем формирование списка для пропорциональной системы, планируем активно участвовать в выборах в законодательные собрания регионов», — отметил он.

Сопредседатель партии Александра Кудзагова подчеркнула социальную направленность «Зеленых» после объединения.

«Наш первый законопроект даже не экологический. Мы будем предлагать пакет предложений по повышению доходов россиян. Это будет комплекс мер, включая снижение цен на энергоносители внутри цены, что отразится на стоимости каждого товара на полке. Это также будут меры по обеспечению жильем всех категорий граждан — без этого невозможно решить демографическую проблему», — пояснила она.

Второй законопроект коснется актуализации ГОСТов и введения жесткого контроля качества продуктов питания и достоверности информации на этикетках. Третий законопроект Кудзагова связала с внедрением публичного автоматического мониторинга состояния окружающей среды: воздуха, почвы и водных ресурсов. Политик сравнила подход с установкой камер фотовидеофиксации на московских дорогах.

Экс-председатель «Зеленой альтернативы» Руслан Хвостов, избранный пятым сопредседателем «Зеленых», подтвердил социальный курс партии. Он подчеркнул, что человекоориентированный подход лег в основу объединения.

«Те, кто противопоставляет экологию и экономику, либо не понимают, как устроена жизнь, либо зарабатывают на том, чтобы вы этого не понимали. Без чистой воды нет производства. Без леса нет климата. Без почвы нет еды. Экология – это основа экономики», — заявил Хвостов.