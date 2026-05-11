В МИД РФ заявили о попытках ряда стран помешать голосованию россиян на выборах в Госдуму

Власти недружественных государств пытаются помешать россиянам провести избирательные кампании в сентябре. Об этом заявил ТАСС директор департамента МИД РФ по работе с соотечественниками за рубежом Геннадий Овечко.

«Определенную озабоченность вызывает ситуация в странах с недружественными режимами, где местные власти под надуманными предлогами препятствуют открытию избирательных участков на территории дипломатических представительств», — рассказал дипломат.

По его словам, власти иностранных государств под надуманными предлогами препятствуют открытию избирательных участков на территориях диппредставительств, применяют административные ограничения в отношении сотрудников посольств и консульств, а через подконтрольные СМИ распространяют дезинформацию с целью запугать россиян и сорвать электоральный процесс.

Овечко отметил, что ситуация усугубляется сокращением штата российских дипломатических миссий во многих западных странах. Представитель МИД подчеркнул, что тем не менее выборы состоятся и россияне, находящиеся за пределами РФ, реализуют свое конституционное право.

Выборы в Госдуму девятого созыва запланированы на 20 сентября 2026 года.

