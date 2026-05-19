Мужчина нес гроб и скончался от сердечного приступа

В Китае молодой мужчина скончался, пока нес гроб с односельчанином

В Китае 30-летний мужчина скончался от сердечного приступа, пока нес гроб с односельчанином. Об этом сообщает Sohu.com.

Утверждается, что мужчина по имени Ван нес гроб с телом умершего односельчанина в уезде Вэйнин. Информацию подтвердили его родственники. Мужчину похоронили.

Родственники Вана заявили, что не будут добиваться финансовой компенсации от семьи мужчины, тело которого он нес.

До этого сообщалось, что жительница Забайкалья скончалась на могиле сына, погибшего в ходе спецоперации. Ее тело нашла бригада, копающая могилы. Через несколько дней умер и ее старший сын — причиной стало обострение язвы. Мужчина, которому было 28 лет, тяжело переживал утрату близких, после похорон матери ему стало плохо. Родственники пытались вызвать скорую, однако бригада так и не приехала. По данным СМИ, мужчину похоронили рядом с матерью и братом. В семье остались отец-инвалид и двое несовершеннолетних детей. Одна из знакомых рассказала, что «семья развалилась в одно мгновение». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

