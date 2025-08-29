На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Семья просто развалилась»: умер старший сын женщины, скончавшейся на могиле бойца СВО

Умер второй сын женщины, найденной мертвой на могиле бойца СВО
Кирилл Каллиников/РИА Новости
24 августа стало известно, что жительница Забайкалья скончалась на могиле сына, погибшего на СВО. А через несколько дней умер и ее старший сын — причиной стало обострение язвы. Мужчина тяжело переживал утрату близких, после похорон матери ему стало плохо. Родственники пытались вызвать скорую, однако бригада так и не приехала. По данным СМИ, мужчину похоронят 30 августа рядом с матерью и братом. В семье остались отец-инвалид и двое несовершеннолетних детей. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

В семье Ольги Шарыповой из города Балея в Забайкальском крае, которая скончалась на могиле сына, погибшего на спецоперации, умер еще один сын. Об этом сообщил портал «Чита.Ру». По данным издания, причиной смерти мужчины стала обострившаяся язва.

«После похорон матери молодой человек, которому было 28 лет, возвращался домой в Шелопугино. Уже в дороге он почувствовал сильные боли и остановился у родственников. Как рассказывают местные, родные неоднократно вызывали скорую помощь, но им отказали в выезде, предложив ждать фельдшера. Машина так и не приехала», — говорится в материале.

По словам соседей, болезнь могла обостриться на фоне нервного напряжения. На похоронах матери мужчина держался, однако было заметно, что он тяжело переживает утрату близких.

Несмотря на то что погибший был усыновленным ребенком, он носил те же фамилию и отчество, в семье его считали родным сыном. По данным «Чита.Ру», мужчина окончил местную школу и ПТУ, был женат. Он жил отдельно от семьи, но часто навещал родителей. В том числе после гибели брата мужчина старался быть рядом с матерью и поддерживать ее.

В семье, которую местные характеризуют как благополучную, остались отец-инвалид и двое несовершеннолетних детей 15-16 лет. Одна из собеседниц издания рассказала, что «семья просто развалилась в одно мгновение». Оставшиеся дети и отец особенно тяжело переживают трагедию. К работе с ними уже подключились психологи школ и фонд помощи участникам СВО.

Кроме этого, местные жители активно помогают семье материально — они уже собрали на организацию похорон около 100 тыс. руб. Второго сына похоронят 30 августа на городском кладбище рядом с матерью, где находится Аллея Героев СВО.

Умерла на могиле

24 августа портал «Чита.Ру» сообщил о смерти Ольги Шарыповой, чей сын Максим ранее погиб в ДНР. Знакомая семьи рассказала, что Шарыпова умерла на кладбище, куда часто ходила после гибели сына.

«Через некоторое время после 40 дней со смерти сына она умерла на кладбище — тело нашла бригада, копающая могилы. Женщине было около 50 лет, сыну — 23», — добавила собеседница издания.

Ольгу Шарыпову похоронили 26 августа.

Что известно о Максиме Шарыпове?

Максим Шарыпов, по данным издания, родился и вырос в Балее. Местные рассказывали, что он был хорошим ребенком: примерно учился и участвовал в мероприятиях.

После окончания школы в 2020 году Шарыпов ушел в армию. Тогда его мать Ольга написала в соцсетях: «Мой сынуля ушел служить — грущу!».

В марте 2021, как сообщил военный комиссар города Балея и Балейского района Евгений Болонев, Шарыпов подписал контракт и отправился на спецоперацию, где служил старшим механиком-водителем танка. На СВО молодой человек получил ранение и вернулся в родной город, однако в октябре 2022 года подписал второй контракт и снова отправился на спецоперацию уже в должности старшего механика-водителя танкового батальона.

23 июня Максим Шарыпов погиб в районе населенного пункта Отрадное в ДНР.

