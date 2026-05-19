В Госдуме не поддержали идею о снижении возраста вступления в брак

Первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, председатель «Совета матерей» Татьяна Буцкая заявила в разговоре с РИА Новости, что не поддержала предложение о снижении возраста вступления в брак на территории РФ.

«Прозвучало предложение о снижении возраста вступления в брак. С ним мы никак согласиться не можем, так же, собственно говоря, как с расширением границ возраста молодости», — сказала Буцкая.

Парламентарий отметила, что благодаря работе федерального министерства здравоохранения в России растет продолжительность здоровой жизни, и назвала это прекрасным результатом. Она добавила, что снижать возраст брачности не стоит, поскольку у нас все четко прописано. Существует понятие брачного возраста: с 18 лет по общим основаниям наступает полная дееспособность. Также прописаны уважительные причины, которые разрешают вступать в брак с 16 лет, и эти причины утверждают органы местного управления по месту жительства лиц, желающих вступить в брак.

Буцкая считает, что следует остановиться на действующих нормах. Она подчеркнула, что беременность может наступить в 14–15 лет, но подростки к этому не готовы ни биологически, ни социально. Депутат напомнила, что в таких ситуациях оказывается всесторонняя поддержка со стороны органов здравоохранения, социальных служб, психологов и юристов, а в России также действуют социальные кризисные центры.

18 мая председатель Наблюдательного совета некоммерческой организации Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов в беседе с Национальной службой новостей (НСН) выступил с инициативой «потихоньку» снижать возраст вступления в брак.

