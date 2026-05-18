В России призвали «потихоньку снижать» возраст вступления в брак

В России предложили снижать возраст вступления в брак для улучшения демографии
В России предложили «потихоньку» снижать возраст вступления в брак. С этой инициативой выступил председатель Наблюдательного совета некоммерческой организации Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов в беседе с Национальной службой новостей (НСН).

Крупнов выдвинул подобную идею в ответ на предложение главного внештатного гериатра Минздрава Ольги Ткачевой о повышении планки возраста молодежи до 39 лет. По мнению эксперта, это может создать дополнительные проблемы.

«Адаптируясь к этим якобы естественным процессам, мы фактически поддерживаем более позднее создание семьи и позднее рождение детей», — сказал он.

В связи с этим он предложил не просто не повышать возраст вступления в брак, а постепенно снижать его, чтобы переломить негативные демографические и физиологические тенденции в стране.

До этого Ольга Ткачева объяснила свое предложение повысить молодежный возраст до 39 лет. По ее мнению, это решение позитивно скажется на продолжительности жизни населения России, поскольку сдвинутся границы возраста. Гериатр указала, что люди с точки зрения функциональности стареют медленнее, и могут быть активными и хорошо выглядеть очень долго. Сейчас верхняя граница возраста молодежи составляет 35 лет.

Ранее демограф назвал способы повысить рождаемость в России.

 
