«Миллионы жертв»: вирусолог назвал россиянам одну из самых опасных болезней

Сегодня перед человечеством стоят конкретные вызовы в сфере здравоохранения, и болезнь Х к ним не относится. Вместо страха перед гипотетическими вирусами следует опасаться других заболеваний, в частности – инфаркта миокарда, который уносит ежегодно миллион жизней и, как выясняется, может иметь инфекционную природу, объяснил в эфире НСН директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.

Он подчеркнул, что важно уделить внимание метаболическому синдрому, который очень широко распространен среди россиян. А в 2025 году важным открытием стал факт того, что инфаркты миокарда могут отчасти иметь инфекционную природу. Несмотря на такую серьезную ситуацию, этой проблеме сегодня уделяется мало внимания, констатировал врач.

«Также нельзя забывать об антибиотикорезистентности — эта проблема может коснуться каждого, ― добавил Викулов. ― Есть вызовы, более актуальные, чем гипотетический вирус. Например, в России ежегодно от инфаркта миокарда умирают около миллиона человек».

Так он прокомментировал сообщение ВОЗ о том, что вспышки инфекционных заболеваний в мире становятся все более частыми и грозят человечеству новой глобальной эпидемией, которая может оказаться разрушительнее предыдущих. В том числе в организации подчеркнули, что нельзя исключать появления нового «вируса X» — патогена, передающегося от животного к человеку. По их мнению, человечество оказалось «на краю пропасти» и без срочных мер мир рискует столкнуться с чередой более масштабных санитарных кризисов.

