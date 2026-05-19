«На краю пропасти»: в ВОЗ утверждают о приближении новой пандемии

Вспышки инфекционных заболеваний в мире становятся все более частыми и грозят человечеству новой глобальной эпидемией, которая может оказаться разрушительнее предыдущих. Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), пишет РИА Новости.

По оценке экспертов Совета по мониторингу глобальной готовности (GPMB), учрежденного ВОЗ и Всемирным банком, «мир не стал безопаснее» после пандемии коронавируса и вспышек Эболы. Напротив, нельзя исключать появления нового «вируса X» — патогена, передающегося от животного к человеку. Проблема усугубляется с тем, что финансирование программ развития и эпиднадзора падает, достигнув абсолютного минимума с 2009 года.

Эксперты также отмечают рост недоверия населения к государственным институтам, распространение дезинформации и неравенство в доступе к вакцинам и лечению. По их мнению, человечество оказалось «на краю пропасти» и без срочных мер мир рискует столкнуться с чередой более масштабных санитарных кризисов.

До этого новостной портал Daily Star писал, что существует высокая вероятность новой глобальной пандемии, которая, по прогнозам ученых, может произойти уже в 2026 году и условно названа «Болезнь X». По информации издания, существует четыре вируса, которые активно развиваются и могут стать причиной новой пандемии. В перечень потенциальных угроз входят оспа обезьян (mpox), краснуха, птичий грипп и вирус Оропуче.

