Мультик про «печальный» унитаз рассказал детям, как пользоваться уборной

«Ульяновскводоканал» снял детский мультфильм про унитаз и сантехника Петровича

Предприятие «Ульяновскводоканал» решило рассказать детям о правилах пользовании унитазом при помощи мультфильмов. Об этом сообщило издание «Подъем».

В опубликованном эпизоде зрителю рассказывают историю о том, как дети смывали в унитаз разные предметы: от ложки до гармони. В один момент унитаз не выдержал и «в печали погрузился» — засорилась труба. На помощь пришел сантехник Петрович, который прочистил трубу и рассказал детям, что бросать посторонние предметы в унитаз нельзя.

Как рассказал создатель мультфильмов Сергей Бурцев, было создано четыре эпизода, рассчитанных на разные возрастные категории.

«Оказывается, есть большие проблемы: многие жители, оказывается, не знают, что нельзя все подряд кидать в унитаз», — отметил он.

Именно такой случай произошел в Воронеже минувшей зимой. Пьяный местный житель случайно смыл в унитаз джинсы и спровоцировал коммунальную аварию, оставив без воды многоэтажку. В доме пришлось перекрыть воду, вызвать аварийную бригаду и менять трубы.

Ранее в «Росводоканале» рассказали, что еще смывают в канализацию россияне.

 
