В Ярославле незнакомец приставал к первоклассницам и просил сняться без одежды

В Ярославле мужчина проник на территорию школы и приставал к девочкам

В Ярославле заметили мужчину, который приставал к несовершеннолетним. Об этом сообщает «Жесть Ярославль».

Инцидент произошел в Кировском районе города. По данным Telegram-канала, неизвестный якобы подзывал к себе учениц первого класса и снимал. Помимо этого, он просил девочек показать половые органы.

Отмечается, что территория школы охраняемая. Как мужчина смог попасть туда, неизвестно.

Узнав о ситуации, родители обратились в полиции. Сотрудники МВД подтвердили факт обращения и добавили, что на данный момент проводят проверку.

До этого мужчину с подобными просьбами к школьницам заметили в Иркутске. Незнакомец подошел к детям и стал приглашать к себе домой. Несовершеннолетние отказались от предложения, после чего получили угрозы расправой.

Это заметили местные жители и сняли происходящее на видео, после чего обратились к правоохранителям. Следователи организовали проверку.

Ранее мужчина напал на россиянку на пляже Въетнама и стал лизать ее ягодицы.