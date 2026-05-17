В Иркутске неизвестный пытался заманить школьниц в гости и угрожал расправой

В Иркутске полиция задержала мужчину, который приставал к несовершеннолетним возле школы. Об этом сообщает Irk.ru.

По данным Telegram-канала Babr Mash, инцидент произошел возле школы № 32. Агрессивный незнакомец подошел к детям и начал настойчиво приглашать к себе домой.

Когда школьницы отказались, мужчина пригрозил им расправой. Очевидцы успели снять происходящее на видео и обратились в правоохранительные органы. Сотрудники МВД и Следственного комитета проводят проверку по факту произошедшего. Устанавливаются все обстоятельства инцидента и мотивы поступка злоумышленника.

До этого в Краснодаре неизвестный в неадекватном состоянии приставал к девочке в магазине и разделся на глазах у посетителей. По факту произошедшего проверку проводят правоохранительные органы, личность мужчины устанавливается.

Ранее полуголый мужчина приставал к женщинам с детьми в Екатеринбурге.