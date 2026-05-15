Мужчина напал на россиянку на пляже Въетнама и стал лизать ее ягодицы

Shot: на пляже во Вьетнаме незнакомец подбежал и стал лизать туристку из РФ

Россиянка рассказала о мужчине, который приставал к ней на пляже во Вьетнаме. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По словам женщины, она с подругами лежала на берегу моря и отдыхала. В какой-то момент к ним подошел странный незнакомец, раздвинул ягодицы и стал лизать между ног.

Туристка была в шоке и от оцепенения не могла ничего сделать, ее подруга тем временем стала громко кричать, после чего мужчина прекратил. Когда россиянки потребовали разъяснений, прояснить ситуацию он не смог.

«Он спокойным тоном сказал очевидцам, что ничего такого не произошло, удивляться тут нечему и ушел», – сообщается в публикации.

Пострадавшая обратилась в полицию, но там не приняли заявление, так как свидетельств женщин было мало, а видео произошедшего у них не было.

В результате туристка отправилась в консульство России. Там у нее приняли заявление, после чего она получила переводчика. Ее направили в центральный офис полиции Дананга.

Ранее семьи обвинили мужа директора красногорского детсада в педофилии.