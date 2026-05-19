Пилот Ан-2 раскрыл, как посадил самолет с отказавшим двигателем в Якутии

У самолета Ан-2, совершившего аварийную посадку с пассажирами на борту в Якутии, остановился двигатель, а во время посадки произошло возгорание. Об этом в беседе с kp.ru пилот воздушного судна Георгий.

По словам Георгия, примерно через пять минут после начала полета давление масла стало падать, а температура расти. Пилоты сразу доложили о произошедшем диспетчеру и развернулись в обратную сторону.

«Не долетели. Двигатель остановился. Во время посадки произошло возгорание. Мы выскочили, отбежали. Там хорошо, что не прямо лес был, а редколесье», — рассказал пилот.

Он добавил, что сразу после аварийной посадки самолет загорелся. Все люди «выскочили» из транспортного средства и отбежали от него. Георгий предположил, что бак кукурузника могло пробить деревом, а топливо попало на горячие трубы, в результате чего и возник огонь.

По словам пилота, он выбежал из самолета последним и получил ожоги лица, рук и ног. Сейчас он чувствует себя нормально.

Ан-2 совершил вынужденную посадку 19 мая из-за отказа двигателя в 5-7 километрах от поселка Теплый Ключ Томпонского района Якутии. По информации СК, предварительно, на борту находились восемь человек. Самолет выполнял авиационное патрулирование пожароопасной обстановки.

Ранее легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Тюменской области.

 
