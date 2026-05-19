Названа причина аварийной посадки Ан-2 в Якутии

СК: отказ двигателя стал причиной вынужденной посадки Ан-2 в Якутии

Самолет Ан-2 совершил аварийную посадку в лесу в Якутии из-за отказа двигателя. Об этом сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ в «Макс».

По информации ведомства, Ан-2, выполняя авиационное патрулирование пожароопасной обстановки, произвел вынужденную посадку «в связи с отказом двигателя на удалении 5–7 км от поселка Теплый Ключ Томпонского района республики Саха (Якутия)».

Предварительно, на борту судна находились восемь человек, данные о пострадавших уточняются.

Уточняется, что после совершения аварийной посадки на судне произошел пожар.

На место происшествия выехали следователи и следователи-криминалисты СУ СК. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна.

Об аварийной посадке Ан-2 в Якутии ранее сообщил Telegram-канал SHOT. По данным журналистов, после вылета из поселка Теплый Ключ самолет развернулся и полетел на аэродром вылета. По пути с ним резко пропала связь. Позднее экипаж передал координаты судна и сообщил, что борт совершил аварийную посадку в лесу.

Авторы публикации пишут, что пассажиры самостоятельно покинули салон самолета и направились пешком в сторону Теплого Ключа.

