Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Тюменской области

В Тюменской области совершил жесткую посадку легкомоторный самолет «Моран-Солнье». Об этом сообщил Telegram-канал «112».

В публикации говорится, что инцидент произошел в 70 км от Тобольска. На борту находились два человека. Их доставили в Тобольск вертолетом.

Также отмечается, что самолет осуществлял санкционированный полет. Другие подробности пока не приводятся.

До этого 6 мая в Омской области разбился легкомоторный самолет «Аэропракт-22». Как сообщила пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, инцидент произошел около 13 часов по местному времени вблизи деревни Кошкарево Азовского немецкого национального района. Самолет эксплуатировался ООО «Авиабаза». Воздушное судно совершило падение при выполнении авиационных работ. Причины и обстоятельства инцидента не известны. Прокуратурой были организованы мероприятия на предмет исполнения законодательства о безопасности полетов.

