Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Визит Путина в КитайВойна США и Израиля против ИранаЧП с катером на Байкале
Общество

Россиянам рассказали секрет пышного цветения пионов

Садовод Олейник: пионы подкармливают удобрениями с низким содержанием азота
Виталий Аньков/РИА «Новости»

Председатель регионального отделения общероссийской общественной организации «Союз садоводов России» Республики Крым Татьяна Олейник рассказала в беседе с «360.ru», что пышность кустов пионов зависит от правильного выбора места посадки.

Эксперт посоветовала выбирать для цветов открытые, хорошо освещенные участки, защищенные от ветра и с умеренной влажностью, поскольку в полутени растение чувствует себя плохо — ему необходимо 5–7 часов света в день. Расстояние между кустами должно составлять 70–100 см, чтобы избежать скученности и распространения болезней, а глубина посадки — 3–5 см (при слишком глубокой посадке корни могут загнить, при мелкой — цветение будет скудным).

Для пышного цветения весной пионы подкармливают удобрениями с низким содержанием азота, а осенью — суперфосфатом и калием. Почва должна иметь pH 6–7 (ближе к нейтральной). Полив проводится раз в 5–7 дней строго под корень, а после цветения бутоны рекомендуется срезать, чтобы растение не тратило силы на семена.

В начале мая адвокат Адвокатской палаты Московской области, медиатор Московской Торгово-промышленной палаты, магистр международного права Яна Ковалевская рассказала «Газете.Ru», что некоторые цветы запрещено выращивать дома или на огороде — за это может грозить серьезная ответственность. По ее словам, в таких растениях содержатся наркотические или психотропные вещества, которые представляют угрозу для здоровья людей и безопасности общества.

Ранее дачникам рассказали, нужно ли в мае белить деревья.

 
Теперь вы знаете
Как поделить ипотечную квартиру при разводе и не платить лишнего? Инструкция от юристов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!