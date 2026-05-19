Россиянам рассказали секрет пышного цветения пионов

Председатель регионального отделения общероссийской общественной организации «Союз садоводов России» Республики Крым Татьяна Олейник рассказала в беседе с «360.ru», что пышность кустов пионов зависит от правильного выбора места посадки.

Эксперт посоветовала выбирать для цветов открытые, хорошо освещенные участки, защищенные от ветра и с умеренной влажностью, поскольку в полутени растение чувствует себя плохо — ему необходимо 5–7 часов света в день. Расстояние между кустами должно составлять 70–100 см, чтобы избежать скученности и распространения болезней, а глубина посадки — 3–5 см (при слишком глубокой посадке корни могут загнить, при мелкой — цветение будет скудным).

Для пышного цветения весной пионы подкармливают удобрениями с низким содержанием азота, а осенью — суперфосфатом и калием. Почва должна иметь pH 6–7 (ближе к нейтральной). Полив проводится раз в 5–7 дней строго под корень, а после цветения бутоны рекомендуется срезать, чтобы растение не тратило силы на семена.

