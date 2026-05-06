Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против ИранаДень Победы — 2026
Общество

Дачникам рассказали, нужно ли в мае белить деревья

Садовод Туманов: в мае белить деревья поздно
Wikimedia Commons

Весенняя побелка деревьев — пустая трата сил. Об этом в беседе с «Радио 1» сообщил председатель Московского союза садоводов Андрей Туманов.

«Я за свою жизнь не побелил ни одного дерева и считаю, что это совершенно не нужно. Опасность солнечных ожогов прошла еще в марте, поэтому это делать нужно было либо с осени, либо в начале марта. Сейчас бесполезно», — сказал эксперт.

Вместо побелки деревьев он посоветовал заняться культивацией почвы, чтобы уничтожить сорняки и насытить почву кислородом.

До этого Туманов говорил, что обрушившиеся на многие регионы апрельские заморозки и снегопады не ухудшат будущий урожай. Для весны, по его словам, такие погодные колебания вполне нормальны. Более того, снег напитает почву влагой, которая хорошо отразится на посадках.

Ранее дачникам рассказали, как определить, повреждено ли растение холодом.

 
Теперь вы знаете
Бимбо-стоицизм призывает женщин искать тотемное животное и растить «внутреннюю бабищу». В чем суть философии из TikTok
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!