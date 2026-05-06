Дачникам рассказали, нужно ли в мае белить деревья

Весенняя побелка деревьев — пустая трата сил. Об этом в беседе с «Радио 1» сообщил председатель Московского союза садоводов Андрей Туманов.

«Я за свою жизнь не побелил ни одного дерева и считаю, что это совершенно не нужно. Опасность солнечных ожогов прошла еще в марте, поэтому это делать нужно было либо с осени, либо в начале марта. Сейчас бесполезно», — сказал эксперт.

Вместо побелки деревьев он посоветовал заняться культивацией почвы, чтобы уничтожить сорняки и насытить почву кислородом.

До этого Туманов говорил, что обрушившиеся на многие регионы апрельские заморозки и снегопады не ухудшат будущий урожай. Для весны, по его словам, такие погодные колебания вполне нормальны. Более того, снег напитает почву влагой, которая хорошо отразится на посадках.

