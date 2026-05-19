В российском регионе лошадь «попросила» людей о помощи, чтобы спасти жеребенка

В Башкирии лошадь позвала людей на помощь, чтобы спасти жеребенка. Видео публикует телеканал UTV в Telegram.

Все произошло в селе Улу-Теляк Иглинского района. Как рассказал местный фермер Сагитзян Идиятуллин, во время прогулки лошадь решила привлечь внимание людей и «призвала» их следовать за ней. Оказалось, что ее жеребенок угодил в западню — застрял между двумя стволами березы. Мужчина освободил испуганное животное.

«Пришла на встречу, просит о помощи. Думаю, что-то неладное. Видно, что родила давно, но жеребенка не видно», — рассказал он.

Идиятуллин изумился интеллекту животного.

