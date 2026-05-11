«В гости» к калининградцу зашел лось

МЧС: в Калининграде в дом к местному жителю ворвался лось

В Калининграде лось ворвался к дом к мужчине, разбил стекло и упал в бассейн без воды. Об этом сообщила пресс-служба администрации города в мессенджере «Макс».

«Вчера, примерно в 10 часов вечера, на 112 поступил сигнал от жителя улицы. Воздушной. К нему в дом ворвался... лось. Животное разбило панорамное стекло в жилище и упало в бассейн без воды», — говорится в сообщении

Вскоре приехали сотрудники минприроды, ветеринары городского зоопарка и спасатели.

Животное усыпили, погрузили в машину и вывезли в лес. Лось отошел от наркоза и отправился в лес «по своим делам», заключили в мэрии.

В начале года в Ярославской области жители поселка Октябрь спасли лося, провалившегося в полынью. Люди сами достали его из водоема, кормили и грели.

В пресс-службе регионального Минприроды журналистам «Подъема» рассказали, что на месте находится егерь, «который с местными жителями и вытащил лося из полыньи», позже там работали ветеринары и охотоинспектор.

Ранее в Петербурге спасли кота, почти неделю просидевшего внутри набережной.

 
