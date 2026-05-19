Суд приговорил уроженца Украины к 25 годам за работу на «Легион «Свобода России»

Второй Западный окружной военный суд приговорил уроженца Украины Дмитрия Балога к 25 годам колонии строгого режима за диверсии и госизмену. Об этом сообщает РИА Новости.

Судья постановил, что первые пять лет осужденный проведет в тюрьме, остальные 20 — в исправительной колонии строгого режима. Также с Балога взыскали 5 млн рублей в счет компенсации имущественного ущерба. Обвинение просило для него 27,5 года лишения свободы.

Как следует из материалов дела, Балог — уроженец Украины, получивший российское гражданство, по профессии водитель. По заданию куратора из «Легиона «Свобода России» (организация запрещена в России) он совершил поджоги релейных шкафов на железной дороге, климатических шкафов операторов связи, а также трех автобусов на стоянке Всероссийского института повышения квалификации сотрудников МВД в подмосковном Домодедово. Кроме того, мужчина фотографировал объекты военной инфраструктуры и личный состав двух войсковых частей в Подмосковье. Ему предъявлены обвинения по статьям о госизмене, теракте, диверсии, покушении на диверсию, участии в диверсионном сообществе, участии в террористическом сообществе, участии в деятельности террористической организации.

Утверждается, что в последнем слове Балог отказался признать вину и заявил, что готов к любому решению суда. Он поблагодарил судью за возможность ознакомиться с материалами дела и за «освобождение от фальшивых друзей», которые отвернулись от него после ареста.

В декабре прошлого года 2-й Западный окружной военный суд приговорил 19-летнего жителя Москвы к восьми годам колонии общего режима за публикацию в интернете призывов вступать в «Легион «Свобода России».

