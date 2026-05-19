Появились кадры задержания агентов Киева, взорвавших дрон в воинской части

Спецслужбы опубликовали кадры оперативного задержания двух агентов СБУ в Воронежской области. Соответствующие кадры ФСБ публикует ТАСС.

На обнародованном видео показано, как сотрудники ФСБ окружают белый автомобиль, в котором находились злоумышленники. После чего диверсантов кладут на землю и надевают на них наручники и увозят на допрос. На кадрах также показан замаскированный беспилотник в лесополосе, который, вероятно, предназначался для совершения диверсии.

О задержании двух выходцев из ближнего зарубежья, завербованных Украиной, стало известно ранее.

По информации ведомства, два иностранца 1982 и 1988 годов рождения были завербованы через Telegram украинской разведкой (СБУ). По заданию куратора они покупали зарегистрированные на подставных лиц сим-карты, после чего проверяли уровень сигнала связи на конкретных участках местности.

Позднее злоумышленники прибыли в Воронежскую область, где должны были забрать из схрона FPV-дроны со взрывчаткой, после чего они их активировали и взорвали один из БПЛА на территории воинской части региона.

В отношении фигурантов возбудили уголовные дела по трем статьям УК РФ.

Ранее в Крыму задержали двух агентов Киева, передававших данные о военных и теробороне.