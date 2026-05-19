В Якутии разыскивают мужчину, который жестоко избил телеведущую

SakhaDay.ru: силовики разыскивают мужчину, который избил телеведущую Сылгытову
Vladimir Tretyakov/Shutterstock/FOTODOM

В Якутии правоохранители ведут розыск мужчины, который жестоко избил известную телеведущую и блогера Зою Сылгытову в караоке-баре. Об этом пишет портал SakhaDay.ru.

«ООРР ОУР МУ МВД России «Якутское» разыскивается гр. Степанов Александр Михайлович, 09.05.1992 г. р., уроженец с. Мегино-Алдан Томпонского района ЯАССР, проживающий по адресу: г. Якутск, ул. Бекетова», — цитирует портал ориентировку.

По данным портала, в ночь на 10 мая мужчина отмечал свой день рождения в нескольких заведениях. Последним местом стал караоке-бар, где также была Сылгытова. Знакомая пострадавшей Галима-Ева Дмитриева рассказала о том, что нападавший вел себя с крайней жестокостью и выбил телеведущей несколько зубов. После того, как та упала, он продолжил пинать ее ногами.

Пострадала и Дмитриева. Она утверждает, что на помощь им никто не пришел, а друзья мужчины лишь наблюдали за избиением.

Ранее россиянин жестоко избил свою девушку, которая получила букет от неизвестного поклонника.

 
