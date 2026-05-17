«Как трус подбежал сзади»: известную телеведущую избили в Якутии

В Якутии мужчина жестоко избил известную телеведущую и блогера Зою Сылгытову в караоке-баре. Об инциденте сообщил новостной портал SakhaDay.ru.

Отмечается, что в ночь на 10 мая мужчина отмечал свой день рождения в нескольких заведениях. Последним местом стал караоке-бар, где также была Сылгытова. Конфликт прокомментировала знакомая пострадавшей Галима-Ева Дмитриева. Собеседница портала осталась крайне возмущена жестокостью мужчины. По ее словам, он выбил Зое несколько зубов. После того, как телеведущая упала на землю, агрессор продолжил пинать ее ногами. Досталось и самой Дмитриевой. Она утверждает, что на помощь им никто не пришел, а друзья мужчины лишь наблюдали за избиением.

После содеянного нападавший скрылся с места преступления. Как стало известно SakhaDay.ru, у Зои диагностировали черепно-мозговую травму, ушиб легких, множественные гематомы и три выбитых зуба.

«Как трус еще со всего размаху, когда я уже лежала на полу, подбежал сзади и несколько раз пнул ногами по почкам, у меня сотрясение всех внутренних органов!» — поделилась подробностями сама Зоя.

Телеведущая написала заявление в полицию и пообещала, что ее обидчик ответит в суде.

Зоя Сылгытова хорошо известна зрителям в Якутии благодаря работе на телевидении. Помимо журналистики, она серьезно занимается спортом, легкой атлетикой, и не раз представляла родной улус на соревнованиях. Сылгытова ведет насыщенную жизнь и делится ею с подписчиками в социальных сетях: путешествия, рабочие будни, закулисье телевидения, личные моменты.

Ранее россиянин жестоко избил свою девушку, которая получила букет от неизвестного поклонника.

 
