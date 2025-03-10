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Россиянин жестко избил свою девушку, которая получила букет от неизвестного поклонника

Петербуржец несколько часов избивал возлюбленную из-за букета от неизвестного
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Shutterstock/Gustova Svetlana

Букет от неизвестного дарителя стал причиной разлада в паре из Санкт-Петербурга. Об этом сообщает 78.ru.

Утром 10 марта курьер привез петербурженке цветы. Она не смогла объяснить своему возлюбленному, кто и почему подарил ей букет, и ревнивец разозлился. Мужчина увез девушку в гараж на Камышовой улице, где несколько часов избивал ее.

После этого она обратилась за медицинской помощью, врачи диагностировали у пострадавшей закрытую черепно-мозговую травму, а также многочисленные ссадины и ушибы на лице, шее и руках.

В ближайшее время женщина собирается подать на бойфренда заявление в полицию.

Ранее в Севастополе гость напал на хозяйку дома, заподозрив ее в колдовстве.

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