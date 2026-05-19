Россиянам рассказали, какие продукты не стоит употреблять в жару

Врач Кашух: в жару не стоит употреблять кофе и жирную пищу
В жару нагрузка на сердечно-сосудистую систему возрастает, и неправильное питание может усугубить риски для здоровья. Об этом в беседе с Life предупредила врач-гастроэнтеролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

По ее словам, в зной организм активно теряет жидкость, кровь становится более вязкой, поэтому важно пить больше воды — равномерно и небольшими порциями, не дожидаясь жажды.

Она также посоветовала избегать алкоголя, который усиливает обезвоживание и повышает риск перегрева. Сладкие газированные напитки содержат много сахара и плохо утоляют жажду. Кофе и крепкий чай обладают мочегонным эффектом, что также способствует обезвоживанию. Соленые блюда могут вызывать отеки, а жирную и жареную пищу организму сложнее переваривать в жаркую погоду, отметила специалист.

Кроме того, Кашух призвала следить за самочувствием.

«Если состояние резко ухудшается — например, повысилась температура тела или появилась спутанность речи — важно как можно скорее обратиться за медицинской помощью», — сказала врач.

Технолог, кандидат наук Нелли Львович до этого говорила, что в жару не следует брать в офис роллы и другие продукты, хранящиеся не более одних суток. Безопаснее всего готовить на обед в офис тушеные или сырые овощи, а также цельные куски мяса. Помимо этого, эксперт посоветовала брать с собой крупы, сваренные без молока, бобовые и гуляш.

Ранее ветеринар рассказала, как правильно кормить питомца в жару.

 
