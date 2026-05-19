Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

Ветеринар рассказала, как правильно кормить питомца в жару

Ветеринар Богданова: в жару животным нужно пить в 2-3 раза чаще
Tienuskin/Shutterstock/FOTODOM

В период сильной жары необходим особенно внимательный подход к кормлению домашних животных. В такое время у питомцев снижается аппетит и увеличивается потребность в воде. Об этом газете «Известия» рассказала ветеринарный врач бренда AlphaPet Дарья Богданова.

По словам специалиста, в жару животным нужно пить в 2-3 раза чаще, чем в остальное время. Хозяевам следует обеспечить питомцу постоянный доступ к свежему питью, расставив несколько мисок по всей квартире. При этом их содержимое необходимо менять каждые 3-4 часа.

Ветеринар отметила, что не следует наливать в миски холодную воду, поскольку она может спровоцировать у животного спазм сосудов. Вместо этого можно добавить в жидкость лед.

«В жару у животных снижается аппетит — это нормально. Организм не хочет тратить энергию на переваривание тяжелой пищи», — подчеркнула она.

Врач посоветовала перенести основные приемы пищи на раннее утро и поздний вечер. При этом влажный корм не следует оставлять в миске дольше чем на 40 минут. Сухие гранулы не рекомендуется замачивать заранее. В противном случае возрастает риск их быстрой порчи из-за размножения бактерий.

Врач-ветеринар Михаил Шеляков до этого предупреждал, что поездка на дачу может вызвать у домашней кошки сильный стресс. Поэтому, по его словам, для избежания трудностей во время дороги и самого отдыха на природе важно понять, как питомец перенесет смену привычной обстановки.

Ранее собаководам рассказали, как сделать дачу безопасной для питомца.

 
Теперь вы знаете
Снятие санкций с российской нефти, единое пособие по новым правилам и вандализм в Эрмитаже. Что нового к утру 19 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!