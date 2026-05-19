Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Визит Путина в КитайВойна США и Израиля против ИранаЧП с катером на Байкале
Общество

Технолог назвала блюда, которые опасно брать в офис в жару

Технолог Львович: в жаркую погоду на работу не стоит брать пюре и паштет
Shutterstock/tativophotos

В жару некоторая домашняя еда, которую россияне привыкли брать в качестве обеда на работу, может испортиться в дороге и при хранении в офисе. Об этом в разговоре с Life.ru предупредила технолог, кандидат наук Нелли Львович.

По словам специалиста, скоропортящаяся еда требует особых условий хранения. К такой пище относятся измельченные продукты, в числе которых пюре, фарш и паштет.

«Во всем измельченном увеличивается площадь поверхности и количество микробов, где они могут размножаться. СанПиН даже запрещает производство и продажу студней и холодцов в летний период, потому что они очень часто являются причиной отравлений при несоблюдении температурных режимов», — объяснила она.

Технолог подчеркнула, что также в жару не следует брать в офис роллы и другие продукты, хранящиеся не более одних суток. Безопаснее всего готовить на обед в офис тушеные или сырые овощи, а также цельные куски мяса. Помимо этого, эксперт посоветовала брать с собой крупы, сваренные без молока, бобовые и мясо в виде гуляша.

Она также предупредила, что не стоит есть грязной ложкой из общей емкости с едой, поскольку бактерии изо рта ускоряют порчу пищи.

Врач-терапевт, профпатолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Светлана Бурнацкая до этого предупреждала, что при температуре воздуха +25…+27 °C работоспособность человека снижается на 10-15%. По ее словам, первыми симптомами перегрева являются пульсирующая головная боль, сухость во рту и раздражительность.

Ранее врач предупредила об опасности сна в жаркой комнате.

 
Теперь вы знаете
«Болезнь X». Какие эпидемии угрожают России и миру и есть ли шанс защититься
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!