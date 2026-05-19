Технолог назвала блюда, которые опасно брать в офис в жару

Технолог Львович: в жаркую погоду на работу не стоит брать пюре и паштет

В жару некоторая домашняя еда, которую россияне привыкли брать в качестве обеда на работу, может испортиться в дороге и при хранении в офисе. Об этом в разговоре с Life.ru предупредила технолог, кандидат наук Нелли Львович.

По словам специалиста, скоропортящаяся еда требует особых условий хранения. К такой пище относятся измельченные продукты, в числе которых пюре, фарш и паштет.

«Во всем измельченном увеличивается площадь поверхности и количество микробов, где они могут размножаться. СанПиН даже запрещает производство и продажу студней и холодцов в летний период, потому что они очень часто являются причиной отравлений при несоблюдении температурных режимов», — объяснила она.

Технолог подчеркнула, что также в жару не следует брать в офис роллы и другие продукты, хранящиеся не более одних суток. Безопаснее всего готовить на обед в офис тушеные или сырые овощи, а также цельные куски мяса. Помимо этого, эксперт посоветовала брать с собой крупы, сваренные без молока, бобовые и мясо в виде гуляша.

Она также предупредила, что не стоит есть грязной ложкой из общей емкости с едой, поскольку бактерии изо рта ускоряют порчу пищи.

Врач-терапевт, профпатолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Светлана Бурнацкая до этого предупреждала, что при температуре воздуха +25…+27 °C работоспособность человека снижается на 10-15%. По ее словам, первыми симптомами перегрева являются пульсирующая головная боль, сухость во рту и раздражительность.

