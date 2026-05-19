В СК прокомментировали данные о недавних сигналах телефонов Усольцевых

Телефоны Усольцевых в последний раз подавали сигналы в момент, когда семья пропала. Об этом сообщила старший помощник руководителя СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии Юлия Арбузова в комментарии для aif.ru.

Представитель ведомства опровергла недавно появившуюся информацию в соцсетях о том, что телефоны якобы недавно снова включали и пользовались ими.

«После их пропажи телефоны проверялись на предмет последнего сигнала. Сейчас их телефоны неактивны», – рассказала Арбузова.

В последний раз, по ее словам, сигнал с устройства главы семьи был зафиксирован недалеко от скал в Партизанском районе, в семи километрах от Кутурчина. Его супруга и вовсе не брала с собой телефон – он остался в машине.

Супруги отправились в поход осенью 2025 года вместе с пятилетней дочерью. Вскоре все трое перестали выходить на связь, в регионе начались масштабные поиски, которые ни к чему не привели. Когда в горах стало холоднее, поиски прекратили, но недавно возобновили снова.

Ранее власти ответили на слухи о массовом бегстве жителей из района пропажи семьи Усольцевых.