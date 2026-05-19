Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Визит Путина в КитайВойна США и Израиля против ИранаЧП с катером на Байкале
Общество

В СК прокомментировали данные о недавних сигналах телефонов Усольцевых

В СК рассказали о последнем сигнале с телефона семьи Усольцевых
VK

Телефоны Усольцевых в последний раз подавали сигналы в момент, когда семья пропала. Об этом сообщила старший помощник руководителя СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии Юлия Арбузова в комментарии для aif.ru.

Представитель ведомства опровергла недавно появившуюся информацию в соцсетях о том, что телефоны якобы недавно снова включали и пользовались ими.

«После их пропажи телефоны проверялись на предмет последнего сигнала. Сейчас их телефоны неактивны», – рассказала Арбузова.

В последний раз, по ее словам, сигнал с устройства главы семьи был зафиксирован недалеко от скал в Партизанском районе, в семи километрах от Кутурчина. Его супруга и вовсе не брала с собой телефон – он остался в машине.

Супруги отправились в поход осенью 2025 года вместе с пятилетней дочерью. Вскоре все трое перестали выходить на связь, в регионе начались масштабные поиски, которые ни к чему не привели. Когда в горах стало холоднее, поиски прекратили, но недавно возобновили снова.

Ранее власти ответили на слухи о массовом бегстве жителей из района пропажи семьи Усольцевых.

 
Теперь вы знаете
Как поделить ипотечную квартиру при разводе и не платить лишнего? Инструкция от юристов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!