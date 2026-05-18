Власти ответили на слухи о массовом бегстве жителей из района пропажи семьи Усольцевых

Сельсовет опроверг данные о массовой продаже домов после пропажи Усольцевых
ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия/Телеграм-канал «Путь в Любовь. Ирина Усольцева»

Информация о массовом бегстве жителей из населенных пунктов в районе Кутурчинского Белогорья, где в сентябре 2025 года пропала семья Усольцевых, не соответствует действительности. Об этом заявила глава администрации Минского сельсовета Красноярского края Наталья Бондарь в беседе с ТАСС.

В федеральных СМИ появились сообщения, что люди боятся жить возле места загадочного исчезновения супругов Усольцевых вместе с пятилетней дочерью. В публикациях утверждалось, что население якобы массово продает свои дома и уезжает.

«Это неправда, бред сивой кобылы», — сказала Бондарь.

По ее словам, также недостоверна информация, что в районе Кутурчинского Белогорья часто пропадают люди. Чиновница заявила, что с семьей Усольцевых произошел первый такой случай в этом месте.

Супруги Усольцевы вместе с пятилетней дочкой пропали во время туристического похода в районе красноярского поселка Кутурчин в конце сентября 2025 года. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Одной из приоритетных версий следствия остается несчастный случай. Активная фаза поисковых работ была завершена 12 октября и перешла в режим точечных задач, выполняемых профессиональными спасателями.

Семью также продолжает искать сын Ирины Усольцевой. Он заявил, что не планирует обращаться в суд, чтобы признать близких не выжившими.

Ранее отшельник заявил, что семья Усольцевых могла выжить в тайге.

 
