В «ЛизаАлерт» раскрыли возможную причину исчезновения Усольцевых

Причиной пропажи семьи Усольцевых в Красноярском крае могла стать случайность. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Григория Сергеева.

По его словам, речь может идти о несчастном случае, связанного с погодными условиями. Тем не менее, принимать эту версию как единственную верную не спешат.

«Но на самом деле, пока мы не закончили поисковое мероприятие, думать, что именно произошло, не очень правильно, потому что может быть, на самом деле, все что угодно», – рассказал он.

Муж, жена и их пятилетняя дочь ушли в поход осенью 2025 года, но домой так и не вернулись. Вся семья перестала выходить на связь. После этого в регионе организовали масштабные поиски, но найти людей не могут до сих пор.

На холодные месяцы специалисты прерывали поиски. Не исключается, что за это время следы, указывающие на причины произошедшего, могли исчезнуть.

