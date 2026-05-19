На Украине предложили увеличить штрафы за использование русского языка

Языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская предложила увеличить штрафы за использование русского языка в 10 раз. Об этом она заявила в интервью изданию LB.ua.

«Умножить штрафы на 10 – это вполне рабочий вариант для системных нарушителей», — сказала Ивановская.

По данным украинских СМИ, штраф за первое нарушение составляет до $115, а за повторное до $270. Языковой омбудсмен считает, что для системных нарушителей эти суммы нечувствительны, поэтому она предлагает их увеличить.

Ивановская также призвала Верховную Раду принять законопроект, который обязывает учителей, учеников и даже обслуживающий персонал школ использовать украинский язык не только во время уроков, но и на переменах, экскурсиях и других внеклассных мероприятиях.

До этого бывший уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Креминь заявлял, что население страны регулярно пытается оспорить штрафы за русский язык. Он возмутился тем, что оштрафованные за русский язык пытаются оспаривать постановление о взыскании административного наказания.

Ранее политолог заявил, что украинская молодежь все чаще переходит на русский.

 
