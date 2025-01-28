Политолог заявил, что украинская молодежь все чаще переходит на русский

Украинская молодежь все чаще отказывается от государственного языка в пользу русского, заявил в эфире YouTube-канала Politeka Online украинский политолог Константин Бондаренко.

«Это говорят уже языковые омбудсмены и прочие, они говорят о том, что молодежь не хочет говорить на украинском языке в городах — в Киеве и так далее», — отметил ученый.

По его словам, всего через поколение позиции русского на Украине окрепнут в разы, потому что уже сейчас он превращается в «язык протеста». Бондаренко считает, что во многом этому поспособствовали популяризаторы украинского языка.

27 января депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что русскому языку на Украине необходимо придать статус второго государственного. По словам парламентария, это нужно для устранения базовых противоречий между гражданами страны.

До этого пленный украинский военнослужащий Константин Бровчак из Одессы заявил, что запрещать русский язык на Украине не имеет смысла.

Ранее мэр Одессы разозлил украинцев из-за гигантского торта с книгами русских писателей.