Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Политолог заявил, что украинская молодежь все чаще переходит на русский

Политолог Бондаренко: молодежь Украины предпочитает говорить на русском языке
close
Depositphotos

Украинская молодежь все чаще отказывается от государственного языка в пользу русского, заявил в эфире YouTube-канала Politeka Online украинский политолог Константин Бондаренко.

«Это говорят уже языковые омбудсмены и прочие, они говорят о том, что молодежь не хочет говорить на украинском языке в городах — в Киеве и так далее», — отметил ученый.

По его словам, всего через поколение позиции русского на Украине окрепнут в разы, потому что уже сейчас он превращается в «язык протеста». Бондаренко считает, что во многом этому поспособствовали популяризаторы украинского языка.

27 января депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что русскому языку на Украине необходимо придать статус второго государственного. По словам парламентария, это нужно для устранения базовых противоречий между гражданами страны.

До этого пленный украинский военнослужащий Константин Бровчак из Одессы заявил, что запрещать русский язык на Украине не имеет смысла.

Ранее мэр Одессы разозлил украинцев из-за гигантского торта с книгами русских писателей.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами