На Украине возмутились попытками оспорить штрафы за русский язык

Население Украины регулярно пытается оспорить штрафы за использование русского языка. Об этом заявил уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Креминь в своем Telegram-канале.

В своей публикации он возмутился тем, что оштрафованные за русский язык пытаются оспаривать постановление о взыскании административного наказания. Омбудсмен добавил, что депутаты горсовета в Одесской области, в частности, общались на русском языке и подобные нарушения зафиксированы и в других регионах Украины.

В начале мая Креминь заявил, что на Украине число школьников, которые продолжают изучать русский язык или обучаться на нем, достигло минимума. В 2021-2022 учебном году таких школьников было около 100 тысяч, в настоящее время их до 345 детей, сказал омбудсмен. Креминь уточнил, что со следующего учебного года ситуация изменится. По его словам, в этот период в украинских школах перестанут использовать и изучать русский язык.

До этого Креминь пожаловался на русский язык в телеэфирах, который используется без перевода, дубляжа и озвучивания на украинском языке. Мужчина призвал перестать «смешивать» языки в телепередачах.

Ранее политолог заявил, что украинская молодежь все чаще переходит на русский.