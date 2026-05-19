Стало известно, к кому вломились люди в масках в здании «МК»

В здании «Московского комсомольца» проходит обыск у автономной некоммерческой организации (АНО) «Консорциум медтехники», которая работает по госконтрактам. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

По словам финансового директора «МК» Екатерины Черешниковой, редакция заехала в это здание в прошлом году. Она рассказала, что на просьбу предъявить документы и объяснить цель визита силовики посоветовали журналистам обратиться «то ли в ГУ МВД Москвы, то в СК России, то, в общем, в ФСБ».

Редакция «МК» направила запросы в пресс-службы соответствующих ведомств, однако, по словам Черешниковой, проведение следственных действий там не подтвердили. В издании также уточнили, что их арендатором является некоммерческая организация, работающая в сфере медицинской техники.

12 мая обыски прошли в администрации Махачкалы республики Дагестан. Правоохранители изъяли документы в рамках дела о халатности. По данным регионального следкома, из-за неустановки барьерных ограждений вдоль канала имени Октябрьской Революции, а также ненадлежащего содержания дорог в Махачкале и в поселке Ленинкент, машины падали в канал.

