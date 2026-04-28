Главу тира при ДОСААФ в Петербурге увезли в Следком после обысков

«Фонтанка»: в стрелковом центре при ДОСААФ в Петербурге прошли обыски
Максим Блинов/РИА Новости

Руководителя стрелково-спортивного центра при ДОСААФ Илью Гущина вместе с арендаторами помещений доставили в Главное следственное управление СКР по Санкт-Петербургу после обысков в его центре и квартирах фигурантов. Об этом сообщает «Фонтанка».

В ГСУ ГУ МВД возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), максимальное наказание по ней — до 10 лет колонии со штрафом до 1 млн рублей.

Расследование связано с поставкой «Петроэлектросбыту» топлива на 100 млн рублей. В 2023 году трейдер «ТК Сокол», где Гущин работал коммерческим директором, получил банковские гарантии под контракт на эту поставку и принял от заказчика оплату авансом, но топливо так и не поставил. Банку-гаранту пришлось платить возмещение. В 2024 году трейдер обанкротился.

Владелец «ТК Сокол» Сергей Александров подписал бумаги о признании долга, но ничего не выплатил. Банк выиграл суд о взыскании средств с процентами и пенями, но взыскать их оказалось невозможно, поэтому кредитная организация снова обратилась в Следком.

