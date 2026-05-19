В Воронеже коммунальщики отказываются возобновлять подачу газа после устраненной поломки

В Воронеже жители 150 квартир две недели живут без газа

В Воронеже в доме на улице Мира 150 квартир остались без газоснабжения, его не могут вернуть уже две недели. Об этом сообщает Telegram-канал «Мой и твой Воронеж».

Сообщается, что 6 мая в одну из квартир вызвали аварийную службу из-за обратной тяги. Специалисты отключили весь дом для устранения дефекта.

«При обследовании дымоходов выяснилось, что нарушения лишь в нескольких квартирах, их уже устранили, но газовая служба отказывается подключать дом к газу», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в среду будет ровно как две недели с момента отключения газа. Жильцы дома вынуждены ежедневно ломать голову над тем, как им приготовить еду.

