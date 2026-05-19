Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Визит Путина в КитайВойна США и Израиля против ИранаЧП с катером на Байкале
Общество

В Воронеже коммунальщики отказываются возобновлять подачу газа после устраненной поломки

В Воронеже жители 150 квартир две недели живут без газа
Александр Кряжев/РИА Новости

В Воронеже в доме на улице Мира 150 квартир остались без газоснабжения, его не могут вернуть уже две недели. Об этом сообщает Telegram-канал «Мой и твой Воронеж».

Сообщается, что 6 мая в одну из квартир вызвали аварийную службу из-за обратной тяги. Специалисты отключили весь дом для устранения дефекта.

«При обследовании дымоходов выяснилось, что нарушения лишь в нескольких квартирах, их уже устранили, но газовая служба отказывается подключать дом к газу», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в среду будет ровно как две недели с момента отключения газа. Жильцы дома вынуждены ежедневно ломать голову над тем, как им приготовить еду.

В начале месяца в Чечне произошел взрыв газа — пострадали четыре человека. ЧП произошло на улице Ибрагимова, после взрыва последовало возгорание. Пожар ликвидировали на площади в 100 квадратных метров, а пострадавших госпитализировали в ожоговое отделение».

Ранее россиянам рассказали, как не переплатить за газификацию в 2026 году.

 
Теперь вы знаете
Как поделить ипотечную квартиру при разводе и не платить лишнего? Инструкция от юристов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!