Россиянам рассказали, как не переплатить за газификацию в 2026 году

Самое частое заблуждение в теме газификации заключается в том, что граждане часто смешивают два разных механизма и в итоге ждут от государства того, чего оно не обещало. Об этом «Газете.Ru» рассказал Николай Немков — управляющий партнер юридической компании «Консультант», практикующий юрист.

«Социальная газификация, она же догазификация, покрывает только один участок пути. Газ бесплатно доводят до границы земельного участка, если населенный пункт уже подключен. На этом обязательства заканчиваются. Все, что происходит дальше внутри участка, включая разводку, оборудование и монтаж в доме, в базовом сценарии оплачивает сам собственник. Именно здесь и возникает путаница. Люди слышат слово «бесплатно» и автоматически переносят его на весь процесс», — объяснил он.

В 2026 году поддержку для льготных категорий сохранили.

«Ориентир по сумме понятный. Речь идет минимум о 100 тысячах рублей на оборудование и подключение внутри участка. На такую помощь могут рассчитывать многодетные семьи, граждане с низким доходом, участники СВО и их семьи, инвалиды первой группы, родители и опекуны детей с инвалидностью, ветераны Великой Отечественной войны. Но важно учитывать одну деталь. Федерация задает базу, а регионы дополняют правила. Где-то список льгот шире, где-то условия мягче, а где-то добавляют свои выплаты сверху. Поэтому ориентироваться только на общую программу недостаточно. Нужно смотреть региональные нормы», — посоветовал эксперт.

Если перейти от теории к практике, правильнее задавать себе не вопрос о сумме, а вопрос о механике получения денег.

«Сначала проверяется, попадает ли дом под программу догазификации. Затем подается заявка на подключение. Это можно сделать через Госуслуги, МФЦ, портал единого оператора или напрямую в газовой службе. И параллельно важно связаться с соцзащитой и уточнить, как именно работает компенсация в вашем регионе. Деньги могут давать до начала работ, после фактических расходов или по смешанной схеме. Этот момент часто упускают. В итоге человек сначала тратится, а потом узнает, что по правилам региона нужно было получить одобрение заранее», — поделился юрист.

С документами, как правило, все предсказуемо. Паспорт, права на дом и участок, подтверждение льготного статуса или дохода, заявление. Дальше уже по ситуации. Могут понадобиться договора, сметы, акты выполненных работ, чеки, реквизиты.

«На практике отказы чаще связаны не с отсутствием права, а с формальностями. Дом не оформлен корректно, документы не совпадают, не подтверждена льгота, заявитель и собственник разные. Еще одна распространенная ошибка связана с ожиданиями. Субсидия не покрывает все подряд. Обычно речь идет только об оборудовании и работах, которые прямо включены в региональную программу», — заявил он.

Есть и еще один момент, который стоит держать в голове: если вам пытаются выставить счет за подведение газа до границы участка, хотя это должно делаться бесплатно, речь уже не о субсидии. Это нарушение правил. В таких случаях есть смысл разбираться и отстаивать свои права.

«Вывод простой: разделите для себя две вещи. Бесплатное подведение газа до участка и компенсацию затрат внутри него. Уточните региональный порядок, получите одобрение и только потом подписывайте договоры и покупайте оборудование. Это заметно снижает риск лишних расходов и повышает шансы реально получить поддержку», — резюмировал он.

