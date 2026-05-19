Аэропорт Пулково в Петербурге возобновил работу

В аэропорту Пулково в Петербурге сняли введенные ранее ограничения. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении.

Ограничения на работу аэропорта с начала суток вводились трижды, в последний раз — с 14:08. Их отменили спустя час.

19 мая два пассажирских самолета, принадлежащих компании Uzbekistan Airways, не смогли своевременно приземлиться в петербургском аэропорту Пулково из-за введенных ограничений на фоне беспилотной опасности.

В Ленинградской области действует режим опасности из-за беспилотников. Губернатор Александр Дрозденко предупредил жителей о возможных перебоях с мобильным интернетом. В регионе уже сбили семь дронов.

Ранее московский аэропорт перешел на особый режим работы.

 
